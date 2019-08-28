Фигуристка ответила на критику Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Евгения Медведева рассказала о самостоятельном решении.
Фигуристка ответила на критику Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Евгения Медведева рассказала о самостоятельном решении.
Медведева не смогла молчать после резких высказываний
консультанта сборной России по фигурному катанию о показательных номерах
спортсменки, которые та поставила сама. Девушка ответила на претензии Тарасовой
во время пресс-конференции в столице.
"Прежде всего, у меня был
выбор – работать или с хореографом, или самой. Я хотела сама поставить себе
гала-программу. Я видела определенный образ, хореографические движения, костюм.
Я поняла, что это та программа, которую я хотела бы создать сама", – цитирует
Евгению Медведеву РИА Новости. Фигуристка добавила, что довольна результатом. "Это
абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографами", – заявила
спортсменка.
Кроме того, Евгения
Медведева рассказала о своем прогрессе в изучении нового для нее прыжка —
четверного сальхова. "Дела продвигаются. Стараюсь быть человеком слова.
Раз я сказала, что начала учить, значит, действительно начала это делать. Пока
не могу похвастаться чистым выездом, но трачу по 40 минут на тренировку", – приводит
слова фигуристки
Отметим, приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать
официальным послом сборной России на Олимпийский играх – 2020 в Токио. Эта идея
зародилась еще в 2018 году, когда двукратная чемпионка мира и
обладательница двух серебряных олимпийских наград сыграла важную роль в
восстановлении прав российских спортсменов, сообщает
Напомним, ранее Татьяна Тарасова призналась, что долго наблюдала за тренировками чемпионки. По
ее мнению, номера однотипны и не открывают в ней ничего
нового. "С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на
мой взгляд, заканчивать", – заявила тренер.