Фигуристка ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Евгения Медведева рассказала о самостоятельном решении.

Фигуристка ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.Евгения Медведева рассказала о самостоятельном решении.Евгения Медведева не смолчала после резких высказыванийконсультанта сборной России по фигурному катанию о показательных номерахспортсменки, которые та поставила сама. Девушка ответила на претензии Тарасовойво время пресс-конференции в столице."Прежде всего, у меня былвыбор – работать или с хореографом, или самой. Я хотела сама поставить себегала-программу. Я видела определенный образ, хореографические движения, костюм.Я поняла, что это та программа, которую я хотела бы создать сама", – цитируетЕвгению Медведеву РИА Новости. Фигуристка добавила, что довольна результатом. "Этоабсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографами", – заявиласпортсменка.Кроме того, ЕвгенияМедведева рассказала о своем прогрессе в изучении нового для нее прыжка —четверного сальхова. "Дела продвигаются. Стараюсь быть человеком слова.Раз я сказала, что начала учить, значит, действительно начала это делать. Покане могу похвастаться чистым выездом, но трачу по 40 минут на тренировку", – приводитслова фигуристкиОтметим, приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова статьофициальным послом сборной России на Олимпийский играх – 2020 в Токио. Эта идеязародилась еще в 2018 году, когда двукратная чемпионка мира иобладательница двух серебряных олимпийских наград сыграла важную роль ввосстановлении прав российских спортсменов, сообщаетНапомним, ранее Татьяна Тарасова призналась, что долго наблюдала за тренировками чемпионки. Поее мнению, номера однотипны и не открывают в ней ничегонового. "С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, намой взгляд, заканчивать", – заявила тренер.