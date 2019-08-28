Проститутка из Уфы – Мария Лусникова – искала помощи в студии Дмитрия Борисова. В эфире программы Пусть говорят на Первом канале раскрыли детали нашумевшего уголовного дела.

Проститутка из Уфы – Мария Лусникова – искала помощи в студии Дмитрия Борисова. В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале раскрыли детали нашумевшего уголовного дела.Мария Лусникова рассказала, что много лет оказывает интимныеуслуги за деньги. Своей профессии она не стесняется. "Я не проститутка, аиндивидуалка", – заявила 41-летняя женщина, войдя в студию ток-шоу "Пустьговорят". Слова женщины вызвали бурную реакцию присутствующих. Даже видавший виды Дмитрий Борисов был ошарашен.По словам жрицы любви, 31 декабря 2018 года ее изнасиловал 24-летнийуроженец Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими. Молодой мужчина появился в ее квартирекак клиент. Их встреча не задалась с самого начала: Осиа с порога потребовал уМарии 500 долларов.Как говорит Лусникова, нигериец напал на нее, начал душить.После мужчина взял нож на кухне и пригрозил расправой."Когда он все обыскал, ничего не нашел, он спросил: "Где утебя находятся презервативы". Вам смешно, а для меня это было странно. У менядаже не было мысли о том, что он хочет воспользоваться моим телом", – сказалажрица любви вызвав смех у присутствующих в студии "Пусть говорят"."Все смеются, понятно, что эта история не очень простая, ноничего смешного то нет, если правда все то, что говорит Мария. У нее руки трясутся,обратите внимания", – успокоил зал Дмитрий Борисов.Мария сообщила, что Осиа ее изнасиловал. Также похитил у нееденьги, четыре мобильных телефона и планшет.Отметим, что на малой родине Лусниковой мало кто верит.Друзья и соотечественники выступают в защиту Эбитими. В студии появились приятели обвиняемого в изнасилования.По их словам, жрица любви и иностранец познакомились в 2017 году,нигериец вызвал россиянку на дом. Внешность Марии не устроила Осиа, от интима сней он отказался, мужчина отправил проститутку восвояси. После Эбитими узнал, что у негопропали деньги – 500 долларов. Друзья иностранца говорят, что тот два годаискал ночную бабочку, чтобы вернуть деньги. В ее дом он приехал забрать украденное,но не более.Сейчас Осиа Альфаеусу Эбитими грозит до 20 дет тюрьмы.Нигериец, который приехал в Россию получать высшее образование, восемь месяцевдожидается завершения расследования в СИЗО. Свою вину он не признает.Добавим, что эксперты в большинстве своемкритично высказались в отношении версии, которую изложила Мария Лусникова. Пословам ведущего шоу Дмитрия Борисова, понять в данном случае было ли износилование – сложно.