Президент Украины Владимир Зеленский вызвал серьезное разочарование как в среде простых избирателей, так и опытных экспертов. Все дело в порочной связи политика со своим предшественником Петром Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал серьезное разочарование как в среде простых избирателей, так и опытных экспертов. Все дело в порочной связи политика со своим предшественником Петром Порошенко.Одна часть украинского общества возлагала на Владимира Зеленского большие надежды, другая – сильно его боялась. Примечательно, что столь противоположные эмоции у людей вызывало одно и то же предположение – что новый президент Украины порвет с наследием своего предшественника и начнет проводить самостоятельную политику.Реальность, однако, показала несколько иную картину. "Для меня большим разочарованием стала очень существенная преемственность внешнеполитического курса от Петра Порошенко", – в эфире телеканала "112 Украина" признался бывший глава информационного департамента Министерства иностранных дел Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.Он подчеркнул, что оправдывать подобную порочную связь с наследием своего предшественника неудачной внутриполитической конъюнктурой – дескать, благим намерениям мешали нерадивые депутаты – не стоит. "Это полностью ответственность президента, не имеет значения, есть парламент или нет", – подчеркнул Волошин."У нас как было внешнее управление, так и осталось, когда к нам прилетает Болтон и рассказывает, что нам нельзя какого-то инвестора из Китая привлекать на определенное предприятие, или когда "Atlantic Council" определяет список потенциальных премьер-министров, а журналисты потом обсуждают как что-то само собой разумеющееся, я этого не ожидал", – добавил он. Отметим, не является первопроходцем подобной позиции.Такое уже происходило и во время президентства Петра Порошенко. Впрочем, от нового президента Украины ждали как раз того, чтобы он порвал с "грехами прошлого", когда интересы одной или другой стороны геополитического противостояния ставились выше, чем потребности самой страны. "Я предполагал, что господин Зеленский будет более равноудалён от всех – Москвы, Вашингтона, от Брюсселя. Этого нет", – заключил Олег Волошин.