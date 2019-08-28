Английский парламентаризм под угрозой: Борис Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу британского парламента с 9 сентября до 14 октября и за две недели до Brexit, чтобы депутаты не мешали премьеру Великобритании работать. Период с 9 сентября по 14 октября выбран потому, что в это время британская королева должна выступить с ежегодной речью.

Английский парламентаризм под угрозой: Борис Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу британского парламента с 9 сентября до 14 октября и за две недели до Brexit, чтобы депутаты не мешали премьеру Великобритании работать. Период с 9 сентября по 14 октября выбран потому, что в это время британская королева должна выступить с ежегодной речью."Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, — заявил Борис Джонсон. — И именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября".Теперь у британских парламентариев останется слишком мало времени на то, чтобы остановить жесткий выход Лондона из Евросоюза, без соглашения между Соединенным Королевством и Брюсселем, отмечает "Интерфакс". При этом не все члены джонсоновского кабинета министров осведомлены о планах своего босса. Тем не менее, у британских парламентариев все равно будет достаточно возможностей обсудить Brexit до и перед саммитом Евросоюза, который запланирован на 17 октября.Выйти из Евросоюза Лондон планирует 31 октября 2019 года. Борис Джонсон настаивает на том, что Великобритания покинет в любом случае ЕС с заключением сделки или без нее. При этом сделка с Брюсселем все же заявлялась приоритетом.Британский парламент так и не принял согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем сделку о Brexit. При этом Джонсон обещал провести эту сделку через парламент, а также передоговориться с ЕС по тем пунктам, что не устраивают британских политиков. Например, по пункту об ирландской границе.Сделать все необходимое, чтобы предотвратить жесткий Brexit, обещал лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Лидеры оппозиционных партий договорились совместными усилиями противостоять выходу Британии из ЕС без заключения соглашения.При этом Борис Джонсон опроверг предположения, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.В случае, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, то она сэкономит 39 миллиардов: нет сделки, нет отступных.