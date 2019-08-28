Чемпион Европы, португальский полузащитник Жоау Мариу рассказал о своем переходе из миланского Интера в московский Локомотив на правах аренды до конца текущего сезона.

Чемпион Европы, португальский полузащитник Жоау Мариу рассказал о своем переходе из миланского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды до конца текущего сезона."Достаточно легко принял это решение. У меня был разговор с генеральным директором "Локомотива". Я поделился с ним своими мечтами и понял, что в "Локомотиве" смогу их осуществить, – приводит слова Мариу пресс-служба железнодорожников. – Да, были контакты и с другими клубами, но гораздо важнее, что я теперь в "Локомотиве".Помимо этого, португалец рассказал о том, что советовался со своим соотечественником Эдером перед тем, как принять решение о переходе в столичную команду, а также заявил, что ему Москва понравилась еще тогда, когда он приезжал со сборной на чемпионат мира по футболу в 2018 году."Играть в "Локомотиве" гораздо интереснее, чем не играть в "Интере". Переход в "Локомотив" – это возможность вернуться в Лигу чемпионов, где я выступал еще со "Спортингом". Выиграть золото чемпионата России – дополнительная мотивация для меня", – подытожил новичок железнодорожников.Напомним, Мариу выступал за "Интер" с 2016 года. В его активе 69 матчей и четыре гола. Вторую часть минувшего сезона он провел также в аренде в английском "Вест Хэме".