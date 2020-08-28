В Областном доме работников искусств прозвучат новые сочинения разных направлений современного профессионального композиторского творчества.

В Областном доме работников искусств прозвучат новые сочинения разных направлений современного профессионального композиторского творчества.В этом году на фестивале будут звучать песни и музыка 20 композиторов объединения – известных и молодых мастеров. Этот сезон посвящен памяти идейного вдохновителя фестиваля, композитору Ларисе Семиной, чьи произведения останутся в наших сердцах навсегда.Каждый концерт фестиваля – это яркий букет музыкальных премьер. Зрителей ждут новинки композиторов Владимира, их коллег из разных городов Владимирской области. Озвучивают сочинения ведущие коллективы и солисты – известные мастера и талантливая молодежь, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.Ввиду ужесточенных правил, вызванных пандемией нового коронавируса, фестиваль пройдет на уличной площадке Областного дома работников искусств.