Как сообщает пресс-служба Владимирской администрации, 29 августа во Владимирской области в пятый раз пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В его программе - анимационный фильм ..

Как сообщает пресс-служба Владимирской администрации, 29 августа во Владимирской области в пятый раз пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В его программе - анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк-4», один из самых популярных отечественных сиквелов «Лёд 2» режиссёра Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко.Кинопоказы пройдут более чем на 40 площадках области, в том числе будут работать и 6 открытых. Владимирские кинолюбители проведут «Ночь кино» 29 августа в 18.00 в кино-развлекательном комплексе «РусьКино» на Суздальском проспекте.Организаторы праздника киноискусства – Министерство культуры РФ, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» и администрация Владимирской области.В этом году в регионе из-за противоэпидемических мер акция будет ограничена, в основном, кинопоказами. Все они пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.Организаторы надеются, что акция «Ночь кино-2020» будет способствовать популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.