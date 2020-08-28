Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 263; больных с признаками внебольничной пневмонии – 34.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 263; больных с признаками внебольничной пневмонии – 34.По состоянию на 26 августа на стационарном лечении находилось 33 пациента с ОРВИ и 387 – с пневмонией.5424 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 26 августа – 24 человека.За период наблюдения в области отмечено 193 летальных случая.