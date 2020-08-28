Чуть не погиб под колесами грузовика. Авария произошла в Ковровском районе. По сообщению госавтоинспекции, на 2-м км дороги Сеннинские Дворики — Красный Октябрь водитель большегруза

Чуть не погиб под колесами грузовика. Авария произошла в Ковровском районе. По сообщению госавтоинспекции, на 2-м км дороги Сеннинские Дворики — Красный Октябрь водитель большегруза «Скания» наехал на 9-летнего велосипедиста. Виновником аварии вполне можно считать мальчугана. Ведь он, двигаясь в том же направлении, что и автомобиль, неожиданно решил пересечь проезжую часть. Попав под колеса большегруза,