Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2020 года показал рекордный рост вопреки тому, что в этот период в городе бушевала пандемия COVID-19.

Объеминвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2020 года показалрекордный рост вопреки тому, что в этот период в городе бушевала пандемияCOVID-19.Данные о том, что объеминвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составилболее одного триллиона рублей, которыеозвучил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельнымотношениям Владимир Ефимов, уверенноможно назвать рекордом на фоне общих данных по стране. Московские цифрына 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 допандемийного года притом, что в среднем по России цифры упалина 4%. Причем для развития городских предприятий и инфраструктуры в Москвеудалось привлечь большой объем внебюджетных инвестиций. Их доля в общем объемесоставила 77%.Эксперты склонны утверждать, что этот показатель – один из видимых результатов комплексаантикризисных решений, которые Москва продемонстрировала в периодкоронавирусной инфекции.Исполнительный директор общероссийской организации малого и среднегопредпринимательства "Опора России" Андрей Шубин говорит, что онобратил внимание на методы работы Владимира Ефимова при исследованииэкономического климата в России в период пандемии."С точки зрения эффективности экономический блок и ВладимирЕфимов в частности, конечно, молодцы. Это одна из лучших практик по регионам,если говорить о выстраивании работы с бизнесом в период кризиса и пандемиикоронавируса. Тот формат, который они выбрали, а именно конференции по Zoom,ежедневное обсуждение вопросов, это лучшая практика из тех, что мыизучали", – сообщил экономист.Шубин добавил, что кризисникуда не ушел, но прогнозы весьма обнадеживающие."После частичной отмены ограничений малый и средний бизнеспоказали резкий рывок. Сейчас, что и ожидалось, наступила стагнация. Но мыуверены, что благодаря усилиям Ефимова и команды в обозримом будущем мы выйдемна более высокие показатели, чем были до пандемии", – резюмировал он.Выйти на более высокиепоказатели помогут, в частности, новые меры поддержки для бизнеса, которыепостоянно разрабатывают власти города. К примеру, в связи с окончанием действияльготных ставок на прибыль с 2023 года, в Москве решили внедрить инвестиционныйналоговый вычет, который смогут получить промышленные компании.Завкафедрой фондовогорынка и инвестиций в Высшей школе экономики Николай Берзон отмечает, чтоинвестиции в регион – всегда знакдоверия со стороны инвесторов."Когда бизнес верит вэкономику России, в экономику Москвы, доверяет государству, тогдапредприниматели начинают строить, покупают оборудование – это и есть вложение восновной капитал. Это свидетельствует о том, что бизнес развивается, а деньгине проедаются, а инвестируются", – отметил эксперт.