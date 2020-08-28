На улице Балакирева загорелся магазин, в котором торговали рыбой и морепродуктами. Пожар случился ночью и попал в соцсети. На кадрах видно, что помещение сильно задымлено, возле магазина

На улице Балакирева загорелся магазин, в котором торговали рыбой и морепродуктами. Пожар случился ночью и попал в соцсети. На кадрах видно, что помещение сильно задымлено, возле магазина стоят сразу 4 пожарных автомобиля. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 1 кв.м., огонь всё же успел уничтожить витрины, на которых хранилась рыбная продукция. Хозяину теперь