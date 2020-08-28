Подробнее о программе концертов в интервью "Вестям" рассказала директор департамента культуры администрации Владимирской области, Алиса Бирюкова.

В последние дни лета в Суздале вновь пройдет фестиваль Дениса Мацуева и Фонда "Новые имена". Он состоится 30-31 августа на площадке главного туристического комплекса города.Много лет подряд фестиваль объединяет юных поэтов, музыкантов и художников. Символичное название "ALMA MATER" говорит само за себя. Это творческий подарок древнему Суздалю, который в 2024 году отметит своё тысячелетие. Над идеей фестиваля работали несколько лет. В первый день состоится камерный концерт с участием звезд классической музыки и юных талантов. На второй день в гала-концерте примет участие сам маэстро - Денис Мацуев. Подробнее о программе концертов в интервью "Вестям" рассказала директор департамента культуры администрации Владимирской области, Алиса Бирюкова.