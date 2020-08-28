29-летний злоумышленник в период с июля 2016 года по май 2017 года представлялся сотрудником Третьяковской галереи...

Следственной частью Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества.«Предварительно установлено, что 29-летний злоумышленник в период с июля 2016 года по май 2017 года, представляясь сотрудником Третьяковской галереи, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с одним из своих знакомых договор займа под залог якобы дорогостоящих картин. Гражданин перечислил ему около 50 миллионов рублей. Однако подозреваемый в последующем обязательства по возврату денег не выполнил и перестал выходить на связь. В 2017 году он аналогичным образом совершил еще одно противоправное деяние. Сумма ущерба во втором случае составила 10 миллионов рублей. Как позже выяснилось, аферист, выдавая за подлинные, предоставлял потерпевшим копии картин: «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова, «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова и «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой.В декабре 2017 года следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В июне 2018 года это уголовное дело было соединено с другим, ранее возбужденным СО ОМВД России по городскому округу Истра Московской области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк