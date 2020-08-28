Актриса Эмилия Кларк рассказала, что на съемках знаменитой теленовеллы мужчины получали больше преимуществ. Женщинам на площадке сериала Игра престолов приходилось сложнее.

Актриса Эмилия Кларк рассказала, что на съемках знаменитойтеленовеллы мужчины получали больше преимуществ. Женщинам на площадке сериала "Играпрестолов" приходилось сложнее.По словам знаменитости, ее коллеги мужского пола, носилиболее комфортные костюмы. Например, во время съемок в жаркую погоду артисты,играющие членов "Ночного дозора", носили с собой специальные приспособления дляохлаждения."К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором,который закачивал холодную воду в небольшие трубы", – сообщила Эмилия.Кларк добавила, что актрисам такие устройства недавали. Единственное, что разрешали сделать Эмилии, – чуть-чуть приподнятьлоконы парика. Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, артистка прикладывалапакеты наполненные льдом к голове.Отметим, что Кларк не единственная звезда "Игры престолов",которая жаловалась на условия работы в теленовелле. Ранее исполнительницароли Миссандеи, Натали Эммануэль, рассказала, что один из актеров публично позволил себе пошлый комментарий на ее счет. За нее вступиласьтолько Эмилия Кларк. В тот момент актрисы были единственными девушками наплощадке, поэтому старались поддерживать друг друга.11 Май 2020 в 5:56 PDTНапомним, сериал завершился в мае 2019года. Свет увидело восемь сезонов картины. Последнюю часть фанаты теленовеллысчитают неудачной. Поклонники подписывают петиции о ее пересъемке.