Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин встречался в Благовещенске с пользователями дальневосточного гектара. Среди них оказался известный в Хабаровске фермер, а по совместительству и блогер Михаил Утробин.

Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустинвстречался в Благовещенске с пользователями дальневосточного гектара. Среди них оказался известный в Хабаровске фермер, а по совместительству и блогер Михаил Утробин.Михаилу уже сейчас не хватает своего надела, и премьер-министр согласился с тем, что успешным фермерам необходимо выделить дополнительные гектары. Михаилу Утробину, например, это поможет вести бизнес и за рубежом - продавать килограммы сыров и мороженого в Юго-Восточную Азию.Часть первая, официальнаяМихаил Утробин рассказал, что подошел к премьеру Мишустину до начала официальной встречи.— Честно говоря, я человек не стеснительный. Чем закончилось? Забегу вперед, чтобы понимать атмосферу встречи. Я говорю: Михаил Владимирович, давайте сфотографируемся!. Он сначала растерялся, но потом с радостью согласился. И вот это общение, пока настраивали фотоаппараты, оно было непринужденным. Если бы я не знал, что это премьер-министр, я бы подумал, что это мой сосед по даче. Общение было простым, вот чем я могу поделиться на уровне эмоций. А если предметно, я задал вопрос, который интересен мне, интересен другим получателям дальневосточного гектара, которые хотят заниматься только сельским хозяйством. Вот смотрите, мне на одну корову надо не менее трех гектаров земли, у меня в планах, скажем, 30 коров. Значит, мне надо минимум 90 гектаров. Поэтому прозвучало предложение – давать дальневосточный гектар повторно тем, кто себя хорошо зарекомендовал, эффективно использовал землю. На что я услышал вполне резонный ответ:Мишустин согласился с фермеров и подтвердил необходимость поддержки успешных предпринимателей, которые заботятся и о своей семье, и о своем крае, учитывая, что на Дальнем Востоке сотни миллионов гектаров свободной земли.С чего начинается фермаМихаил Утробин вовсе не из семьи фермеров, а успешный бизнесмен. Дальневосточный гектар он взял, чтобы попробовать и понять для себя, сможет он сделать что-то на земле или нет, поскольку привык проверять чужой скепсис своим опытом, своими руками.— Люди часто не хотят слышать что им говорят. Им предлагают: выберите землю, а они слышат это как вам дают землю. Но главное — выбрать. Там должна быть дорога, должно быть электричество, там должно быть красиво, не должно быть болота. И ты должен сам обследовать местность и, если понравится, брать участок. Я спортсмен, сам устроил несколько велопоходов, глянул, что за земля есть в радиусе 70 километров от Хабаровска, и нашел свой участок.Михаил заручился поддержкой в Минсельхозе и вместе с несколькими людьми вложился в производство молока. Затем он решил подать свой проект на грант по линии министерства сельского хозяйства, выиграл конкурс и получил три миллиона рублей. Больше инвесторы ему были не нужны.—В 2018-м, в мае, я построил коровник, сделал дороги, сделал скважину, свет провел. Уже в августе того же года привез племенных голштинов — это молочная порода коров, они стали телиться, ну и после отёла пошло молоко. Это был декабрь 2018-го. И я сразу выбрал стратегию продавать готовый продукт, а не сырье.Вместе с женой Михаил учился делать пастеризованное молоко в домашних условиях, затем они нашли женщину-технолога, которая уже два года помогает на утробинской ферме. Теперь здесь есть пастеризованное молоко, соответствующее ГОСТу, сливки, творог, йогурты, кефиры.Горести и сладостиВ Хабаровске у Михаила две точки сбыта. Для контроля качества фермер ведет блог, где делится всеми процессами производства, чтобы люди видели, что продукция фермы Утробина настоящая, а не сделанная из разведенного сухого молока. Именно эта открытость позволила его хозяйству опередить других фермеров. А также приобрести себе постоянных и благодарных клиентов.Конечно, он сталкивался и с неудачами. То обманули подрядчики на 700 тысяч рублей, то ветеринар уходила в запой.Мороженое стало для Михаила особой точкой роста. Он вспоминает, как гулял с дочерью по городу и не мог позволить купить ей его. Не можешь купить дочери мороженое – делай его. Сейчас в хозяйстве Михаила делают холодные сладости с несколькими десятками вкусов, есть с дальневосточными ягодами. Это единственное на Дальнем Востоке мороженое, которое соответствует ГОСТу, а не техническим условиям.Благодаря десертам крестьянское хозяйство Михаила расширилось за пределы России. Во время Восточного экономического форума у его точки стояла очередь из пятидесяти человек! Были там и бизнесмены из Юго-Восточной Азии, оценившие хабаровские десерты.Вместе с мороженым за границу поедут еще и сыры. Их варит опытный технолог, проживший несколько лет в Новой Зеландии и получивший там дополнительное образование. Сейчас на все сыры готовят документы, чтобы продавать их не только в России, но и в Евразийском союзе. Ну а экспорт сыров и мороженого в страны АТР начнется через два года — в 2022-м.Шире гектарыУтробинская ферма готовится к тому, чтобы продавать продукцию на всей территории Хабаровского края. Уже нашелся инвестор, и на ферме планируется завести уже 130 коров. Сейчас, как говорит Михаил, у него работает слишком много людей – целых 14 человек. Но это все оправдано расширением хозяйства. Будет больше коров, станет больше молока. А люди уже обучены и проверены. Добавить зарплаты — и вперед, к новым литрам йогуртов, сливок и другой молочки.Михаил Утробен уже получил много наград— и за лучший сельхозпроект Хабаровского края, и за лучший проект Дальнего Востока, и даже как лучший гектарщик во всей стране. Но все-таки особенно приятно, когда за твоим мороженым стоит огромная очередь, а молоко люди пьют с удовольствием. Это особый талант – и людей радовать, и с премьером разговаривать как с соседом по даче.