У пятого кандидата, предпринимателя Дениса Найденова, оказались не в порядке документы - не хватило справки о доходах.

Главу города Владимира выберут из четверых кандидатов. У пятого кандидата, предпринимателя Дениса Найденова, оказались не в порядке документы. Также он подал бумаги с небольшим запозданием. А ранее у градминистрации были претензии к банеру кандидата в депутаты, который он повесил на здании бизнес-парка «Техника».Как сообщила пресс-служба городской администрации, в установленный срок документы лично представили проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Лев Логинов, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков, глава администрации города Владимира Андрей Шохин и безработный Артем Андреев.Единогласным решением комиссии все четыре кандидата были допущены к дальнейшему участию в конкурсе.Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет проводиться с 10.00 часов 3 сентября в два этапа. Первый этап - в форме конкурса документов, по результатам которого комиссия примет решение о допуске каждого кандидата ко второму этапу конкурса. На втором этапе конкурса состоится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.По итогам рассмотрения документов, результатов собеседования, выявленных знаний, умений и оценки программ кандидатов, комиссия примет решение о представлении кандидатур на рассмотрение городского Совета. Имя нового главы города Владимира назовут депутаты Совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями города на прямых выборах 13 сентября 2020 года.