Инспектируя региональные школы, Владимир Сипягин осмотрел территорию владимирского лицея №17.

Инспектируя региональные школы, Владимир Сипягин незапланировано осмотрел территорию владимирского лицея №17.- В мой аккаунт в социальные сетях вчера пришло сообщение с просьбой обратить внимание на территорию 17-го лицея. Сегодня я лично выехал туда и убедился в безобразном состоянии спортплощадки. Древний асфальт порос травой, неухоженное футбольное поле – всё в буграх. Дороги на подъезде к лицею, судя по всему, только накануне отсыпали крошкой. Вроде как отреагировали, но сделали ненадёжно. Уж ремонтировать, так на совесть. Тем более что область постоянно субсидирует городскую администрацию на эти цели. Каждый год объём финансовой поддержки увеличивается, – отметил глава региона.Также местные жители пожаловались главе региона на состояние дорог, прилегающих к школе и детскому саду. Особенно родитедей беспокоит отсутствие троутуаров, из-за чего детям приходится ходить по проезжей части.Между тем, в 2020 году на благоустройство областного центра, в том числе дворов, из областного и федерального бюджетов направлено 106 млн рублей. Это 20 процентов от всего объёма субсидий муниципальным образованиям по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 200 млн рублей выделено Владимиру по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Область отдаёт городу 50 процентов дохода от транспортного налога.- Мне непонятно, как могло получиться, что в одном из самых обжитых районов Владимира дороги во дворах стали полосой препятствий для жителей. Тротуары должны быть оборудованы, школьная спортплощадка – приведена в надлежащее состояние», – сказал губернатор.Владимир Сипягин дал ряд поручений привести в порядок дорожную инфраструктуру возле лицея №17 и рассмотреть вопрос по спортивной площадке этого учебного заведения.