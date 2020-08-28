27 августа Иркутск принял Международный инновационный форум rAsia Baikal-2020, посвященный вопросам инвестиционной привлекательности региона, трендам цифровой экономики, транспорту и логистике, теме городской среды, а также туризму. В город приехали 15 спикеров, часть участников из других городов и стран выступили дистантно.

27 августа Иркутск принял Международный инновационный форум rAsia Baikal-2020, посвященный вопросам инвестиционнойпривлекательности региона, трендам цифровой экономики,транспорту и логистике, теме городской среды, а также туризму. В город приехали15 спикеров, часть участников из других городов и стран выступили дистантно.Из иностранных экспертов организатормероприятия, визионер, инвестор и композитор Александр Шульгин особо отметилвыступление доктора Крейга Райта, главного научного сотрудника nChain,специалиста в теме Биткоин и Джимми Нуена, президента-основателя BitcoinAssociation. Среди российских спикеров, по его словам, отличился докладчик,рассказавший про карту леса – "Карта Охотника". Она синергетически можетработать со стартапами и технологиями.Иркутские предпринимателиподелились идеями своих уже реализуемых инновационных проектов. Так,генеральный директор IT-компании Евгений Потапов рассказал на мероприятии отом, как информационные технологии могут менять мышление компаний, поделилсяпрактиками управления. Во время выступления представители Региональнойассоциация "Дикоросы" презентовали цифровой проект по заготовительной деятельности:сбору в лесах ягод, грибов и орехов.АлександрДеев, председатель правления Ассоциации "Дикоросы" отметил, что это мобильное приложение, позволяющее с помощью смартфона любому желающемуполучить информацию о наличии нужных дикоросов в том или ином месте, выстроитьоптимальный маршрут. Особенно это полезно для тех, кто ни разу в лесу несобирал ни ягоды, ни грибы.Он добавил,что с помощью умного приложения можно продать излишки собранногопредприятиям-участникам ассоциации, которые занимаются переработкой. Например,реализовать сырье производителям продуктов питания,эко-косметики и сувениров.В своюочередь пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что инновационныйсценарий развития региона принят в качестве целевого в проекте стратегиисоциально-экономического развития области до 2036 года. Кроме того, властиприступили к разработке концепции развития отрасли информационных (цифровых)технологий Иркутской области. По словам Александра Шульгина, на форум былприглашен председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев."Наш форум– это открытая платформа, мы самостоятельная, сильная единица – сами всегодобиваемся и идем своей дорогой в будущее. Но и важно сотрудничать справительством, местным крупным и средним бизнесом. Быть со всеми партнерами",– заявил организатор мероприятия.Также формуприглашает к конструктивному диалогу университеты, студентов и самозанятыхграждан. Шульгин уверен, что каждый сможет извлечь из мероприятия для себяпользу. Примечательно, что форум впервые прошел в формате офф-онлайн, иорганизаторы намерены проводить мероприятие ежегодно в уже привычном режиме безограничений.К слову, ограничения связаны с мировой пандемиейкоронавируса. Ранее Александр Шульгин подчеркнул, что в обличье эпидемии опаснойинфекции человечество столкнулось с новой угрозой. При этом он добавил, что естьи то, что в хорошем плане объединяет мир. По словам АлександраШульгина, это всемирная Сеть."Она может связать любого человека, где быон ни находился, бизнес... Сеть позволяет общаться, цифра позволяет делатьбизнес. Старые бизнесы, если они адаптируются к технологиям, то выживают ибудут мимикрировать в новую среду", – заключил организатор форума rAsiaBaikal 2020.Для многих компаний и экспертов форум сталпрекрасной площадкой для реализации своих идеи, заимствования опыта коллег ипоиска новых решений существующих проблем. Создатель и генеральныйдиректор ITSumma Евгений Потапов отметил, что цифровая трансформация бизнесапутем принятия цифровых технологий, которая неизбежно приводит к пересмотрубизнес-стратегии, целей, моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода.По его словам, она призвана ускорить продажи и рост бизнеса."Побеждает тот, ктожаден до победы. Мы изначально придумали датчик стабилизации для игровыхконсолей. В итоге мы сделали для американской "военки" навигационныерешения для симуляции боя. Это придумала для США российская компания! Вывод: нетодного места, типа Кремниевой долины – мир глобален и стал цифровым", –основатель технологической компании Innalabs Inc. Дмитрий Симоненко.Александр Шульгин заявил, что целью rAsia Baikal 2020является "цифровизация всего и трансформация". По его словам, наповестке дня – последние инновации, обсуждение возможностей для сотрудничества,истории успеха и демонстрация того, как инновационные технологии могут изменитьмир и поддержать развитие глобальных экономик России, Азии и Запада."Мы прошли кризис лучше, чем ожидали. Его первую стадию.Однако мы не знаем, что будет дальше. Недооценка будущих изменений приведет кстратегическим ошибкам", – высказался сооснователь международной платежнойсистемы QIWI Борис Ким.