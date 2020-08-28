Насколько безопасным будет учебный процесс? Тысячи школьников готовятся сесть парты, кто-то впервые пойдет в первый класс. В связи с пандемией городские власти проверяют, как учебные

Насколько безопасным будет учебный процесс? Тысячи школьников готовятся сесть парты, кто-то впервые пойдет в первый класс. В связи с пандемией городские власти проверяют, как учебные учреждения освоили деньги, выделенные на закупку оборудования для работы в новой реальности. Алевтина Андреева, зав. отделом управления образования администрации г. Владимира: Необходимы у нас рециркуляторы — обеззараживатели воздуха, санитайзеры —