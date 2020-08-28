Сегодня, 28 августа в Суздале открывается кинофестиваль "Время молодых", ораганизует который киноклуб «Политехник» при поддержке Фонда президентских грантов. Показы на открытой ..

Сегодня, 28 августа в Суздале открывается кинофестиваль "Время молодых", ораганизует который киноклуб «Политехник» при поддержке Фонда президентских грантов. Показы на открытой площадке, мастер-классы, конкурсы и народное голосование пройдут на Красной площади Суздаля, рядом с Центром культуры и досуга - это дом №5. Фестиваль стал заключительным этапом проекта, который призван владимирцев с работами молодых российских режиссеров. В Суздаль приедут и признанные мастера.Показ работ молодых режиссеров начался еще в 2019 году во Владимирском госуниверситете. Зрители заполняли анкеты, чтобы понять, какая картина произвела наибольшее впечатление. В результате были отобраны три короткометражные и три полнометражные. Именено они и будут представлены на открытой площадке в Суздале.Зрители выберут два фильма, которые ип олучат награду. Также на площади пройдут творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, викторины и конкурсы.Кстати, этим летом в Суздаль уже призжали артисты и работники кино. С 20 по 24 августа там снимали новый сериал «Легенда».