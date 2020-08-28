По информации пресс-службы мэрии г. Владимира, с 1 сентября начинается ежегодный городской конкурс «Лучшие школы города Владимира». Он продлитсся до 1 марта. В нем могут принять участие юбые ..
По информации пресс-службы мэрии г. Владимира, с 1 сентября начинается ежегодный городской конкурс «Лучшие школы города Владимира». Он продлитсся до 1 марта. В нем могут принять участие юбые общеобразовательные организации.
Оценивать их будут по трем группам, причем в каждой из них должно быть не менее трех организаций.
Группы конкурса:
- школы с числом обучающихся свыше 900 человек, а также лицеи и гимназии,
- школы с числом обучающихся от 550 до 900 человек,
- школы с числом обучающихся менее 550 человек.
По итогам городского конкурса лучшие общеобразовательные организации подготовятьматериалы на региональный конкурс.
Победители в каждой группе получат по 500 тысяч рублей каждому на реализацию заявленного проекта. При этом до 10 процентов призового фонда образовательная организация может направить на выплаты стимулирующего характера сотрудников.
В прошлом учебном году Победителем среди образовательных учреждений первой категории, куда вошли все гимназии и лицеи, а также школы с численностью учащихся свыше 1000 человек, стала СОШ № 36.
Во второй категории, где за лидерство боролись школы численностью от 500 до 1000 учеников, победителем стала СОШ № 19. В третьей категории, среди маленьких школ до 500 человек, первое место у СОШ № 22.