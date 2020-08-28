По информации пресс-службы мэрии г. Владимира, с 1 сентября начинается ежегодный городской конкурс «Лучшие школы города Владимира». Он продлитсся до 1 марта. В нем могут принять участие юбые ..

По информации пресс-службы мэрии г. Владимира, с 1 сентября начинается ежегодный городской конкурс «Лучшие школы города Владимира». Он продлитсся до 1 марта. В нем могут принять участие юбые общеобразовательные организации.Оценивать их будут по трем группам, причем в каждой из них должно быть не менее трех организаций.Группы конкурса:- школы с числом обучающихся свыше 900 человек, а также лицеи и гимназии,- школы с числом обучающихся от 550 до 900 человек,- школы с числом обучающихся менее 550 человек.По итогам городского конкурса лучшие общеобразовательные организации подготовятьматериалы на региональный конкурс.Победители в каждой группе получат по 500 тысяч рублей каждому на реализацию заявленного проекта. При этом до 10 процентов призового фонда образовательная организация может направить на выплаты стимулирующего характера сотрудников.В прошлом учебном году Победителем среди образовательных учреждений первой категории, куда вошли все гимназии и лицеи, а также школы с численностью учащихся свыше 1000 человек, стала СОШ № 36.Во второй категории, где за лидерство боролись школы численностью от 500 до 1000 учеников, победителем стала СОШ № 19. В третьей категории, среди маленьких школ до 500 человек, первое место у СОШ № 22.