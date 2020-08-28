Их них 10 процентов можно будет использовать на выплаты сотрудникам.

Их них 10 процентов можно будет использовать на выплаты сотрудникам.Объявлено о ежегодном проведении городского конкурса «Лучшие школы города Владимира» с 1 сентября по 1 марта. Участвовать в конкурсе могут любые общеобразовательные организации, сообщила пресс-служба горадминистрации.Конкурс пройдет по трем группам (при условии, что в каждой группе участвует не менее 3 общеобразовательных организаций):- школы с числом обучающихся свыше 900 человек, а также лицеи и гимназии,- школы с числом обучающихся от 550 до 900 человек,- школы с числом обучающихся менее 550 человек.По итогам городского конкурса лучшие общеобразовательные организации должны подготовить материалы на региональный конкурс.Победители конкурса в каждой группе будут награждены денежными призами по 500 тысяч рублей каждому на реализацию заявленного проекта. До 10 процентов призового фонда образовательная организация может направить на выплаты стимулирующего характера сотрудников.