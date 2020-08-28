Президент Александр Лукашенко отреагировал на известие о том, что ряд западных стран собирается ввести санкции против Белоруссии. Политик пригрозил им ответными мерами.

Президент Александр Лукашенко отреагировал на известие о том, что ряд западных стран собирается ввести санкции против Белоруссии. Политик пригрозил им ответными мерами.На прошлой неделе представители Европейского союза заявили о намерении ввести санкции в отношении нескольких граждан Белоруссии, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию на акциях протеста.Александр Лукашенко эмоциально отреагировал на это известие. "Мы им покажем, что такое санкции", – сказал белорусский президент на встрече с рабочими молочного комбината в Орше. Политик пригрозил Польше и Латвии ответными мерами.По его словам, если раньше поляки и литовцы торговали с Россией и Китаем через Белоруссию, то теперь им придется искать новые пути. "Они хотели нас попугать танками. Посмотрим, кто еще кого попугает", – отметил Лукашенко.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, что в Белоруссии уже третью неделю проходят акции протеста. Жители страны уличили власти в подделке результатов президентского голосования. Многие из них заявили, что победу на выборах одержала оппозиционер Светлана Тихановская.Действующий лидер сообщил, что голосование было честным и прозрачным, и предупредил всех провокаторов о серьезном наказании. В случае если в стране начнется разбой, на помощь к придут российские силовики.