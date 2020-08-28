Если родители хотят, чтобы ребёнок надел маску - пожалуйста, они могут это сделать.

Интересно узнать – может ли ребёнок ходить в школу без перчаток и маски? Или теперь на уроки нужно собираться, как в больницу? Учителя тоже будут носить защитные средства?Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева:- Прежде всего маски и перчатки потребуются работникам школьных столовых. Особенно тем, кто будет раздавать блюда и расставлять пищу на столах. Про то, что учителя обязаны быть в масках, в правилах Роспотребнадзора не сказано ни слова.Если родители хотят, чтобы ребёнок надел маску - пожалуйста, они могут это сделать. С ребёнка никто не будет её снимать. Но при этом родители должны предусмотреть и наличие сменных масок, потому что каждые 3 часа их нужно менять. И нужно заранее подумать о том, как их будут утилизировать. Кто будет помогать ребёнку это делать, куда относить?Тема масок постоянно возникает из пустого места и не имеет совершенно никакого отношения к требованиям, которые прописаны в документе.