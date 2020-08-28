На перекрёстке Суздальского проспекта и Пекинки опрокинулся грузовик. ДТП произошло около четырёх часов дня. По предварительным данным госавтоинспекции, грузовик Фуга двигался со стороны

На перекрёстке Суздальского проспекта и Пекинки опрокинулся грузовик. ДТП произошло около четырёх часов дня. По предварительным данным госавтоинспекции, грузовик Фуга двигался со стороны Москвы и поворачивал налево в сторону Суздаля. Видимо, вираж водитель заложил слишком крутой. Машина завалилась на правый борт. По всей видимости, выбираться из автомобиля водителю помогали спасатели. Плюс, судя по фотографиям очевидцев,