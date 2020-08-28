Сегодня, 28 августа, состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Коврова.

Сегодня, 28 августа, состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Коврова. Четверо кандидатов: Дмитрий Александрович Велижанский (индивидуальный предприниматель), Амангельды Хаджимуратович Куандыков (директор МУП «Первомайский рынок»), Елена Владимировна Фомина (первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства), Александр Сергеевич Ушаков (начальник производства ООО «Техно-стиль») рассказали членам комиссии о своих программах развития Коврова и ответили на заданные вопросы.После обсуждения программ всех кандидатов, комиссия вынесла решение: признать победившими в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Коврова Амангельды Куандыкова, Елену Фомину и Александра Ушакова. Окончательный выбор главы города Коврова сделают депутаты Совета на заседании, которое состоится 2 сентября.