Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 28-е и 29-е августа

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 28-е и 29-е августа.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа 28-го августа с сохранением вечером и в первой половине ночи 29-го августа во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным При грозе – усиление южного ветра, местами в порывах до 18-ти метров в секунду.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями. Существуют риски подтопления пониженных участков местности. Граждан просят во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.В случае возникновения происшествия и (или высокой вероятности его возникновения), звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.