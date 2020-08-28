У подозреваемого при личном досмотре обнаружено и изъято из рюкзака 74 свертка с порошкообразным веществом внутри...

Сотрудниками отдельной роты ППСП ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан с поличным 30-летний приезжий при попытке сбыта мефедрона.В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками ОР ППСП Отдела полиции «Жулебинский» на Жулебинской улице задержан 30-летний приезжий, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято из рюкзака 74 свертка с порошкообразным веществом внутри, упакованных в полиэтиленовые пакеты, а также 9 свертков, которые находились в кармане надетой на нем куртки. Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой 330 граммов.Установлено, что злоумышленник приобрел данные вещества в сети Интернет у неустановленного лица с целью последующего сбыта на территории Москвы бесконтактным способом.Следствием ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18