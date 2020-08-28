На эти цели Владимирская область получит из федерального бюджета 235 млн 828 тысяч рублей. И областная администрация выделяет в 2020 году ещё более 29 млн рублей в порядке софинансирования.

Инспектируя владимирские школы, губернатор напомнил, что в 2020-2021 учебном году всё начальное звено российских школ будет обеспечено бесплатным горячим питанием. - На эти цели Владимирская область получит из федерального бюджета 235 млн 828 тысяч рублей. И областная администрация выделяет в 2020 году ещё более 29 млн рублей в порядке софинансирования. Так, с 1 сентября все учащиеся начальных классов государственных и муниципальных школ были обеспечены качественным горячим питанием. Очень важная инициатива, напрямую касающаяся здоровья наших детей, – подчеркнул Владимир Сипягин.Обеспечить горячее питание для всей начальной школы - очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака 50 руб. или обеда - 75 руб., то родители смогут сэкономить 1000-1500 руб. в месяц. Для многих это серьезная сумма.Всего на подготовку к новому учебному году школ Владимирской области было направлено более миллиона рублей.Инспекционную поездку глава региона совершил в преддверии областного родительского собрания. Встреча с родительским сообществом с участием Губернатора состоится вечером 27 августа. А сегодня, 28 августа, Владимир Сипягин проведёт прямой эфир в социальных сетях по теме начала учебного года.