Начните субботу ярко и со вкусом!

Начните субботу ярко и со вкусом!- Охота за адреналином продолжается.. Осваиваем "Букварь" скалолазания.- Территория Карлсонов , голубей и романтиков. Кто и как отмечает День гуляния по крышам?- На гербе какого города красуются калачи? Отправимся на их родину в Хлебный Спас.- Из суздальского библиотекаря - в приму главного театра страны. Вспоминаем Веру Фирсову.- И за что их прозвали "жар -птицами" ? Что мы не знали о летучих мышах?Не пропустите! Завтра, в 8 утра, субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.