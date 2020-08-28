Начните субботу ярко и со вкусом!
Начните субботу ярко и со вкусом!
- Охота за адреналином продолжается.. Осваиваем "Букварь" скалолазания.
- Территория Карлсонов , голубей и романтиков. Кто и как отмечает День гуляния по крышам?
- На гербе какого города красуются калачи? Отправимся на их родину в Хлебный Спас.
- Из суздальского библиотекаря - в приму главного театра страны. Вспоминаем Веру Фирсову.
- И за что их прозвали "жар -птицами" ? Что мы не знали о летучих мышах?
Не пропустите! Завтра, в 8 утра, субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.