ЧП во Владимире. Рядом с площадью Победы загорелась пятиэтажка. На место выехали пожарные подразделения. Из подвала валил густой дым. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей двух

ЧП во Владимире. Рядом с площадью Победы загорелась пятиэтажка. На место выехали пожарные подразделения. Из подвала валил густой дым. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей двух подъездов. В это время другая группа пожарных тушила возгорание. Причина переполоха — сараи. В домах такого типа они находятся в подвале. И обычно пожары там происходят из-за неисправной электропроводки или