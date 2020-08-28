Злоумышленник незаметно похитил кошелек, который пожилая женщина забыла забрать из корзины для покупок...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 25-летний приезжий мужчина, подозреваемый в краже кошелька у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что придя домой из магазина, обнаружила пропажу кошелька, в котором находились денежные средства и документы. Пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 25-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник незаметно похитил кошелек, который пожилая женщина забыла забрать из корзины для покупок. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93