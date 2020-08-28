Пострадали два водителя и три автомобиля.

Пострадали два водителя и три автомобиля.Накануне в 15 часов 35 минут, выезжая на нерегулируемом перекрестке с ул. Пугачева у дома 34 на проспект Ленина,73-летнийводитель автомобиля ВАЗ-2101 поворачивал налево и не уступил проезд. В результате он совершил столкновение с автомобилем КИА Оптима, под управлением 22-летнего водителя, сообщил порталДалее автомобиль КИА Оптима совершил наезд на припаркованный автомобиль. Водитель ВАЗ и КИА получили телесные повреждения.