Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей избраннице Лиане Волковой. Торжественная церемония прошла в Кутузовском ЗАГСе столицы.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей избраннице Лиане Волковой. Торжественная церемония прошла в Кутузовском ЗАГСе столицы.Сегодня, 28 августа, проходит свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой. Пара, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, не стала скрывать радостное событие от общественности.Так, Арсений показал подписчикам, как готовится к ответственному событию. Жених отправился на маникюр. А Лиана продемонстрировала свой подвенечный наряд. Примечательно, что молодая женщина предпочла короткое платье-пиджак белого цвета. Волосы невеста убрала в низкий пучок.Мать жениха, певица Валерия, для самого важного дня выбрала атласное платье жемчужного цвета. "Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие", – поделилась эмоциями Валерия.Одним из первых свой подарок преподнес молодоженам поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. Лиана показала заветную коробочку. Однако что в ней находится, предпочла пока скрыть.19 Июл 2020 в 5:01 PDTГоворят, банкет пройдет на свежем воздухе. На него приглашены самые близкие и родные пары. Примечательно, что . Об этом рассказал его отчим, продюсер Иосиф Пригожин."Мы счастливы за них и, конечно же, не против. Свадьба состоится в Москве в конце августа или начале сентября. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг – он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей", – рассказал продюсер.О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце прошлого года. До этого младший сын певицы Валерии встречался с моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что ради нее Арсений бросил занятия музыкой. А еще говорили, что избранница пришлась не ко двору семье Шульгина.