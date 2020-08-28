Рядом с частным домом загорелась баня. Дым заполнил всю территорию дома за считанные секунды.

Вовремя оказались рядом. Муромские полицейские Юрий Гудков и Михаил Большаков спасли жизнь пожилого мужчины. Рядом с частным домом загорелась баня. Дым заполнил всю территорию дома за считанные секунды. Полицейские вывели шокированного мужчину из дома и оказали ему первую помощь. После чего отогнали припаркованный у дома автомобиль.Валентина Канахина, родственница спасенного мужчины: "Они его буквально вынесли на руках. Он мог погибнуть. Они сделали невозможное! Выгнали мой "Матиз" со двора, который мог сгореть и вот моего деда. Огромное спасибо! Огромное! Низкий поклон. Спасибо, ребят, спасибо!"В похожей ситуации оказались полицейские в Киржаче. Прибывшим по вызову сотрудникам Андрею Апполонову, Алексею Давтяну и Аслану Наврузбекову соседи рассказали, что в горящей квартире на первом этаже находится мужчина. Несмотря на сильное задымление полицейские стремились попасть внутрь квартиры, чтобы спасти жильца. Вскоре подъехала бригада пожарных, вместе с которыми сотрудники полиции вошли в квартиру и, спустя несколько минут, на руках вынесли пожилого человека. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся полицейских.Любовь Усова, родственница спасенного мужчины: "Очень благодарна, потому что такие случае могут быть. Надеюсь, наша полиция всегда будет нас защищать и помогать в трудных ситуациях."