Политический режим Александра Лукашенко может упасть в любой момент. При каком условии это может произойти, рассказал аналитик Майкл Наки.

Политический режим Александра Лукашенко может упасть в любой момент. При каком условии это может произойти, рассказал аналитик Майкл Наки.По словам эксперта, перед действующим лидером сейчас стоит одна цель – сохранить власть любой ценой. Если политик лишится поста, то он может потерять свободу и даже жизнь. Вероятно, Александру Лукашенко в будущем грозит смертная казнь за все злодеяния.Наки отметил, что ситуация в Белоруссии напоминает положение в шахматах, когда ход любой из сторон приведет к мату. Недовольные граждане продолжают выходить на улицы, а Лукашенко и дальше вкладывает большие деньги в силовые структуры.Власть тратит гораздо больше ресурсов, чем оппозиция. На поддержание правоохранителей уходят огромные средства. Александр Лукашенко пока дает финансовые гарантии, но если они не будут исполнены, то "власть может пасть за час"."Никто не знает, когда это случится, так как Белоруссия очень закрытая страна", – заключил эксперт.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, массовые акции протеста не утихают в Белоруссии третью неделю. Граждане требуют немедленной отставки . Они обвиняют президента в фальсификации результатов президентских выборов.