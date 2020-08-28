Владимир Киселёв — с рабочим визитом в Петушинском районе. Актуальные проблемы — московский мусор, ремонт Дома Культуры, поддержка народных промыслов и сельских школ. ( Петушинский

Владимир Киселёв — с рабочим визитом в Петушинском районе. Актуальные проблемы — московский мусор, ремонт Дома Культуры, поддержка народных промыслов и сельских школ. ( Петушинский район ) Первая остановка – колокольное производство. Владеет им семья Лукьяновых. Секреты древнего искусства передаются в ней по наследству уже третьему поколению. Игорь Лукьянов, директор мастерской: У нас – семейное