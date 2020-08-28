Купила благочестивая еврейка попугая, принесла его домой и слышит:
- ... Здгаствуйте, меня зовут Сагочка. Я хочу тгахаться.
Она, конечно, упала в обморок, а когда пришла в себя, побежала к раввину советоваться.
- Реббе, я хотела купить благочестивого попугайчика, а что получилось? Вы только послушайте.
Снимает тряпку с клетки и реббе слышит:
- ... Здгаствуйте, меня зовут Сагочка. Я хочу тгахаться.
Реббе говорит:
- Ты не переживай, иди к моим друзьям, у них есть два благочестивых попугайчика, они с утра до вечера молятся Богу - они воспитают твою Саррочку.
Женщина так и поступила. Пришла к друзьям реббе, рассказала им всю историю, те принесли клетку со своими попугайчиками. Она сняла тряпку с клетки, и опять:
- ... Здгаствуйте, меня зовут Сагочка. Я хочу тга
еще анекдот!