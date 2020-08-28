Родителей будут пускать в школы только в случае необходимости.

Школы в этом году не будут доступны для родителей, только при необходимости, а собрания переходят в онлайн-режим, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.По ее словам, все школы отчитались о готовности к учебному году."Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы", - сказала Яновская на заседании комитета по охране здоровья.Как сообщила Яновская, по новым нормам на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавирусной инфекции у ребенка или педагога сработает система экстренного оповещения.Ранее сообщалось, что в Москве традиционных линеек первого сентября не будет, однако для первоклашек проведут "локальные праздники". В связи с пандемией COVID-19 школы заработают с рядом ограничений: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией, а также ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями.Если один из школьников заболеет COVID-19, то весь класс будет переведен на дистанционное обучение на две недели, а если учитель-предметник, то на карантин отправят сразу несколько классов.