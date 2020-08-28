Безопасность людей во время сплава по реке – прежде всего. Сотрудники МЧС вместе с инспекторами госинспекции по маломерным судам провели инструктаж для молодых людей, которые отправились в

Безопасность людей во время сплава по реке – прежде всего. Сотрудники МЧС вместе с инспекторами госинспекции по маломерным судам провели инструктаж для молодых людей, которые отправились в сплав на байдарках. Всегда быть в спасательном жилете, обходить опасные участки и слушать своего инструктора. При спуске всегда заходит только один человек в байдарку. Правильно? Другой страхует. Во