Александр Ремига и заместитель главы Минпромторга Роман Куприн посетили ведущие предприятия стекольной промышленности региона

Первый вице-губернатор Александр Ремига и заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман Куприн посетили ведущие предприятия стекольной промышленности региона. Чем государство может помочь "хрупкой" отрасли и как нивелировать последствии пандемии ? Об этом в нашем репортаже.Хрустальный коронавирус- в период санитарных ограничений, можно сказать, один из самых ходовых товаров, выпущенных на заводе имени Мальцова. Только сейчас большинство предприятий стекольной промышленности начинают постепенно возвращаться к нормальной жизни. И помочь это сделать - одна из главных задач администрции региона. На опытном стекольном заводе в Гусь-Хрустальном - он входит в состав французской компании Арк - в этом году вместо планировавшегося расширения - попытка выйти хотя бы на показатели прошлых лет.Сергей Панченко, генеральный директор опытного стекольного завода: "Нам бы пережить пандемию, которая случилась. Конечно, мы тоже потеряли немного на этом. Поэтому мы будем смотреть не раньше двадцать третьего, двадцать четвертого года. Плюс нам нужно будет сейчас сделать инвестиции в ремонт наших печей. Для нас это сейчас важнее".Так же Александр Ремига посетил завод "Экспогласс" в Курлово. За сутки в этих цехах производят сто сорок тонн стекла. Недавно компания стала участницей госпрограммы- получила инвестиционный контракт на производство специального закаленного стекла для солнечных батарей. Скоро здесь появится новая линия - первая в стране.Дмитрий Давыкоза, технический директор опытного стекольного завода ООО "Экспогласс": "Для предприятия это однозначно шаг вперед в плане сбыта, так как на данный момент все подобное стекло изготавливается только за рубежом - в Европе и в Китае".Во Владимирской области сейчас пятнадцать стекольных предприятий. Пятая часть всех выпущенных за год в России стеклянных бутылок приходится на тридцать третий регион. По словам представителя Министерства промышленности Романа Куприна, владимирские предприятия могут сформировать целую региональную ассоциацию.Роман Куприн, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России: "Сегодняшний вопрос, с чем мы сегодня приехали, это создание - рассмотрение, пока еще не создание - рассмотрение возможности создания кластера, чтобы объединить предприятия, сделать синергию, мультипликативный эффект с тем, чтобы еще быстрее отрасль развивалась".Ранее Минпромторг анонсировал пакет мер поддержки промышленных кластеров, который начнет работать в России уже в ближайшие годы. Это серьезные субсидии и как заявил, первый вице-губернатор Александр Ремига, Владимирская область может стать активным участником новой программы.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: "Для стекольной промышленности нашего региона это будет однозначно подспорьем, там будет возможность получения на один кластер до 300 миллионов рублей... Единственно что, надо понимать, что кластер - это не просто группа компаний, которая хаотично собралась и решили организовать кластер. Кластер - это, все-таки, система определенных требований по кооперации. Этих компаний должно быть не меньше десяти".В прошлом году стекольные заводы региона отгрузили товаров на двадцать пять миллиардов рублей. Объединение предприятий в рамках общей стратегии может увеличить этот потенциал в несколько раз.Никита Тарбеев, Максим Котов,"Вести-Владимир"