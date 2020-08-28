Строят здание без археологических исследований? Стройкой по адресу Девическая, 10 обеспокоились общественники. Среди неравнодушных — Любовь Сметанина. Она рассказывает, что еще недавно

Строят здание без археологических исследований? Стройкой по адресу Девическая, 10 обеспокоились общественники. Среди неравнодушных — Любовь Сметанина. Она рассказывает, что еще недавно на этом месте находился старинный особняк. Однако недавно его снесли и начали возводить новое здание. Но почему-то без предварительных археологических раскопок, которые должны предварять любое строительство в историческом центре Владимира. Любовь Сметанина, общественник: