Очевидцы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.ДТП произошло накануне около 7 часов вечера у деревни Болдино на трассе "Владимир-Москва".По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Рено Логан» выезжая налево - на главную дорогу - выскочил на встречную полосу. И столкнулся с грузовиком «Мерседес».Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 2 единицы техники.По уточненным данным, у водителя переломы и черепно-мозговая травма, также пострадала ехавшая с ним 35-летняя женщина.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области.