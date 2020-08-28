Защита - на первом месте. В том числе - и от коронавируса.

Специальная разметка, надписи о соблюдении социальной дистанции и средства индивидуальной защиты. Все школы подлежит подготовить к новому учебному году. Какие работы уже сделаны смотрите в нашем репортаже.Защита - на первом месте. В том числе - и от коронавируса. В третьей гимназии Владимира - 5 входов в школу. По два на средние и старшие классы и один - для младших школьников. Для каждого класса - отдельный кабинет, там ученики будут находиться практически весь учебный день. В целях безопасности все мероприятия, а так же родительские собрания будут проходить в он-лайн режиме. Из торжественных событий осталась только привычная линейка для первых и одиннадцатых классов. Они пройдут раздельно.Татьяна Ковалькова, директор гимназии №3: "Мероприятий ни одного в школе не будет. Линейки будут, но для этого большая наша лестница, центральный вход открыт. Только для 1 и 11 классов будут. И они будут на 2 разбиты.""Соблюдайте социальную дистанцию" - такая надпись на каждой двери в школе. Разметка не только в коридорах , но и в столовой. А в самих кабинетах средства индивидуальной защиты. Как отмечают в администрации Владимира - гимназия полностью подготовлена к приему учеников.Алевтина Андреева, заведующая отделом материально-технического обеспечения Управления образования администрации г. Владимира: "В период с 27 июля по 8 августа принималась приемка школ и детских садов Владимира. Все учереждения приняты, все оборудованы укомплектованы, таким образам и по новым требованиям Роспотребнадзора. Поэтому к 1 сентября все готовы и ждут своих детей, воспитанников."Для профилактики от ковид-19 гимназия закупила оборудования более чем на 300 тысяч рублей. На входе школьникам и учителям ежедневно будут измерять температуру. А на каждом этаже установлены по 10-12 санитайзеров. Так оборудованы практически все школы города. На эти цели затрачено более 21 -го миллиона рублей. Сделано все, чтобы дети были здоровы, а уроки проходили в реальном режиме.Артём Яковенко, Екатерина Таманова, Андрей Синягин"Вести-Владимир"