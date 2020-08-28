Печальное известие. На 63 году жизни после тяжелой болезни скончалась старший помощник руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по взаимодействию

Печальное известие. На 63 году жизни после тяжелой болезни скончалась старший помощник руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Ирина Александровна Минина. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова: Этой ночью ушел из жизни человек, Профессионал, без которого просто невозможно представить областное управление Следственного комитета,