В Болдино на трассе М-7 столкнулись 2 легковых автомобиля. Есть пострадавшие. Авария произошла на 140 км автодороги. По предварительным данным полиции, 43-летний водитель автомобиля Рено при

В Болдино на трассе М-7 столкнулись 2 легковых автомобиля. Есть пострадавшие. Авария произошла на 140 км автодороги. По предварительным данным полиции, 43-летний водитель автомобиля Рено при выезде со второстепенной дороги на главную, при повороте налево, допустил выезд на встречную полосу. В это момент там ехал Мерседес с полуприцепом. За рулем сидел водитель 1992 года рождения. Избежать аварии не удалось.