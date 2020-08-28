В Парке 50-летия Советской власти продолжаются работы по благоустройству

В Парке 50-летия Советской власти в Муроме продолжаются работы по благоустройству. Скоро муромляне смогут прогуляться по берегу искусственного водоема. Сегодня московская компания приступила к строительству пруда. Сообщает портал. Сейчас идут работы по формированию чаши, на дно которой будет уложен специальный материал, удерживающий воду.Строительство планируется завершить к осени этого года. Все строительные работы ведутся в рамках программыглавы округа Муром Евгения Рычкова "Парки Возвращение"Ранее мы писали о том, что муромский парк не раз повергался нападению вандалов. Прямо перед открытием обновленного парка .