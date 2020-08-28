Предполагается, что 50 из них будут трудоустроены в Суздальском ГТК.

Предполагается, что50 из них будут трудоустроены вСуздальском ГТК.Начальником УФСИН России по Владимирской области Алексеем Гиричевым проведена рабочая встреча с генеральным директором ООО «Турцентр» Олегом Жуковым по вопросу создания исправительного центра для отбывания осужденными женщинами наказания в виде принудительных работ,сообщила пресс-служба ведомства.Алексей Гиричевужеосмотрел помещения, где планируется проживание осужденных женщин и ознакомился с условиями их будущего труда.В свою очередь, Олег Жуков выразил желание ознакомиться спродукцией, сделанной руками осужденныхболее детально.Поскольку она может оказаться необходимойдля нужд туристического комплекса в будущем.