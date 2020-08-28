По данным пресс-службы УФСИН России по Владимирской области, ведомство активно развивает систему исправительных центров.

По данным пресс-службы УФСИН России по Владимирской области, ведомство активно развивает систему исправительных центров. В том числе, планируется создать такой центр и в Суздале. Накануне начальник УФСИН России по Владимирской области Алексей Гиричев побывал с рабочим визитом в городе-музее и обсудил этот вопрос с руководством ГТК «Суздаль». Возможно, исправительный центр создадут на базе гостинично-туристического комплекса.Руководство туркомплекса со своей стороны высказало готовность обдумать возможность создания такого участка для отбывания наказания осужденными женщинами, которые будут трудоустроены здесь. По предварительной договоренности, он должен быть рассчитан не более чем на 50 человек.Руководство ГТК показало Алекссею Гиричеву площади, на которых возможно обсутроить осужденных женщин. На встрече также обговорили условия их будущего труда. Директор ООО "Турцентр” Олег Жуков считает, что изделия, которые производят осужденные, изделия могут быть использованы для нужд туристического комплекса в будущем.