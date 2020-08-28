В преддверии нового учебного года полицейские напомнили школьникам правила безопасного поведения на дороге.

В целях создания безопасных условий для жизнедеятельности детей и подростков, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетними, на территории Ковровского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» проведена профилактическая акция «Безопасный маршрут». Мероприятие состоялось у дома культуры в поселке Великово, куда были приглашены школьники разных возрастов.Детям 1 сентября предстоит отправиться в школу своим маршрутом дом-школа-дом, и важно, чтобы данный маршрут был безопасным. Полицейские рассказали ребятам, что безопасный маршрут должен включать в себя движение от дома до школы по тротуару, переход проезжей части только по пешеходному переходу, при этом отдавая предпочтение регулируемому пешеходному переходу. Дорожные полицейские рекомендовали детям выходить в школу заранее, чтобы не возникло необходимости перебегать проезжую часть в неустановленном месте или бежать по пешеходному переходу, не убедившись в безопасности. Сотрудники ГИБДД на конкретных примерах рассказали школьникам причины, по которым переход проезжей части может быть опасен для жизни и здоровья участников дорожного движения.В завершение акции ребята получили в подарок от полицейских световозвращающие наклейки и пообещали быть яркими пешеходами.